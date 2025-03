Ilfattoquotidiano.it - Esplosione nella sede dell’azienda Perfetti nel Milanese, alta colonna di fumo

Un’e un incendio si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi nell’azienda alimentaredi Lainate, nel. Sul posto sono accorsi con nove mezzi i Vigili del fuoco di Milano e Saronno (Varese). Un’disi vede dall’autostrada e da tutto il Nord Milano. Al momento non si ha notizie di feriti o vittime ma pompieri e carabinieri sono appena giunti sul posto, in via Clerici 30.Notizia in aggiornamentoL'articoloneldiproviene da Il Fatto Quotidiano.