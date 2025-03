Thesocialpost.it - Esplosione e incendio a Milano: allarme presso la Perfetti di Lainate

Un’seguita da un violentoha scossonel primo pomeriggio di mercoledì, creando panico tra i residenti della zona. L’incidente è avvenuto all’interno dell’azienda dolciariadi, nota per la produzione di caramelle e gomme da masticare. A causa dell’, una colonna di fumo nero è salita vertiginosamente nel cielo, visibile da chilometri di distanza, inclusi tratti dell’autostrada e alcune aree del Nord.I vigili del fuoco die Saronno, con nove mezzi impiegati, sono intervenuti prontamente per domare le fiamme. Le operazioni sono state complesse e hanno richiesto anche l’intervento dei mezzi Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico), utilizzati per verificare la presenza di eventuali sostanze chimiche pericolose nell’aria e prevenire ulteriori rischi.