Ilgiorno.it - Esplosione alla Perfetti di Lainate: il fumo nero visibile a chilometri di distanza

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano), 26 marzo 2025 –diin un magazzino internofamosa società dolciaria. Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco si stanno dirigendo verso lo stabilimento in via Clerici 30 dove una densa colonna diè giàdi alcuni. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, l’incendio partito nel magazzino dellasi sarebbe propagato al capannone di un’azienda confinante. Sono otto i mezzi del Comando di Milano inviati sul posto sono otto ed un altro mezzo proveniente dal vicino Distaccamento di Saronno. Sul posto di stanno dirigendo uomini del vicino distaccamento di Rho eper i primi rilievi. La storia LaVan Melle è nata anel 1946. Tra i più conosciuti le gomme da masticare Brooklyn e Big Babol, caramelle come Golia, Chupa Chups e Mentos.