Lettera43.it - Esplosione alla Perfetti di Lainate: colonna di fumo visibile a diversi km di distanza

Leggi su Lettera43.it

all’interno dello stabilimentodi, in provincia di Milano. I vigili del fuoco si stanno recando sul posto, in via Clerici 30, per spegnere le fiamme propagatesi nella sede della nota società che produce dolci e caramelle. Tante persone stanno segnalando l’incendio sui social, spiegando che ladinero èkm die che nell’aria è presente un forte odore di plastica bruciata. Il Comando di Milano ha inviato otto mezzi dei pompieri oltre a quello proveniente dal vicino distaccamento di Saronno. Stanno arrivando anche diverse ambulanze, anche se non è noto se ci siano persone coinvolte. LaVan Melle è nata proprio anel 1946 e produce gli alimenti di alcuni tra marchi tra i più conosciuti, come le gomme da masticare Brooklyn e Big Babol e le caramelle Golia, Chupa Chups e Mentos.