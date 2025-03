Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, spunta un altro retroscena: l’allenatore non ha ascoltato quella richiesta di Giuntoli nel momento di crisi. Cos’è successo

di Redazione JuventusNews24: non hache avrebbe chiesto un cambio di modulo.no nuovisull'di. Stando a La Gazzetta dello Sport, nelle ultime settimane Cristianoavrebbe chiesto al tecnico bianconero di cambiare modulo e di passare alla difesa a tre, a suo parere più utile a proteggere la squadra in undiperò, fedele al proprio "integralismo" tattico, avrebbe deciso di proseguire per la sua strada. Sarebbe questo uno dei motivi che ha portato alla decisione die della dirigenza della Juventus.