Escursionisti sempre più a rischio | i cambiamenti climatici che rendono la montagna insidiosa

Nel 2024 ci sono sate oltre 12mila missioni di soccorso e salvataggio in Italia, quasi la metà delle quali concentrate nei mesi estivi. I consigli dell’esperto su come comportarsi inpiù a: ichela(CNSAS FOTO) – Notizie.com18% ad agosto, 14.4% a luglio, 8.6% a settembre. Queste le statistiche in merito al numero di interventi per le situazioni di emergenza in. I territori più coinvolti sono invece Piemonte con il 15,9% degli interventi, Valle d’Aosta 14,3%, Trentino 11,7%, Alto Adige 10,9%, Lombardia 10,4%, Veneto 9,2%.Nel triennio tra il 2022 e il 2024 si è registrato un andamentoelevato del numero di soccorsi effettuati dal Cnsas (Corso nazionale soccorso alpino e speleologico). Il numero delle persone soccorse è stato invece in leggero calo.