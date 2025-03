Anteprima24.it - ESCLUSIVA/ Regionali, altro sondaggio in cottura: stavolta in ballo anche Borrelli e Manfredi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoNell’attesa della sentenza della Consulta sul terzo mandato di Vincenzo De Luca, prevista per il 9 aprile, a sinistra ci si diletta coi sondaggi.Tra qualche giorno ne vedrete pubblicato su qualche giornale uno che indica come candidati alla presidenza della Regione Francesco, Gaetano, Marco Sarracino, Roberto Fico e Sandro Ruotolo. Impossibile non essere estremamente curiosi sui risultati.L'articoloininproviene da Anteprima24.it.