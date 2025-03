Ilrestodelcarlino.it - “Eri il nostro gigante buono”, giovedì l’addio a Gianmarco Bruscia morto a 18 anni

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

San Costanzo (Pesaro), 26 marzo 2025 – Si svolgeranno domani alle 15,30, nella chiesa dei Santi Cristoforo e Costanzo, i funerali di, il 18enneall’improvviso nel tardo pomeriggio di domenica in casa propria, colto da un malore mentre stava studiando. Ieri sera sul corpo del giovane è stata eseguita l’ispezione cadaverica, dopodiché la salma è stata messa a disposizione della famiglia. Sembra che non ci siano dubbi sul fatto che a spezzare la giovane vita disia stata una crisi cardiaca. Tantissimi, intanto, i messaggi di cordoglio ai suoi cari, a partire da quello del sindaco Domenico Carbone: “La morte è sempre difficile da accettare – ha scritto il primo cittadino -, ancor di più quando si tratta di una persona così giovane. A nome mio e dell’amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze al consigliere Davidee alla sua famiglia per la grave perdita.