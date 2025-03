Eresia | Putin è bravo!

Leggi su Lanotiziagiornale.it

L’inviato di Trump per l’Ucraina, Witkoff, in un’intervista si è sbilanciato a favore di Mosca. Questo pregiudica il ruolo di “arbitro” che dovrebbero tenere gli Usa se vogliono arrivare a una pace duratura.Ugo Salinavia emailGentile lettore, esaminiamo quel che ha detto Steve Witkoff. Non ha detto che l’Ucraina è un Paese fasullo, come si legge, ma solo che i russi lo percepiscono come tale. Ha detto che l’idea di Macron e Starmer di mandare peace-keepers in Ucraina è “una posa” da parte di gente “che pensa: voglio essere il nuovo Churchill”. È stato fin troppo gentile: quel che l’America sa bene è che gli europei, esclusi dai negoziati, vogliono far deragliare il tentativo di pace di Trump. E infine: “mi è piaciuto. Non lo considero una cattiva persona. È super intelligente (super smart)”.