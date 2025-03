Lortica.it - Erasmus+: 79 studenti aretini pronti per un’esperienza formativa all’estero

Leggi su Lortica.it

Cresce l’interesse dei giovaniper le esperienze professionali in ambito internazionale. Sono stati selezionati 79e neodiplomati delle scuole superiori della provincia di Arezzo per partecipare ai tirocinipromossi dalla Fondazione Arezzo Innovazione. L’iniziativa, che ha raccolto 224 candidature, permetterà ai ragazzi di svolgere esperienze formative in Bulgaria, Spagna e Irlanda.Il progetto rientra nell’AccreditamentoSettore VET e coinvolge 15 istituti scolastici del territorio, offrendo un’opportunità concreta per acquisire competenze professionali e linguistiche in un contesto internazionale. I tirocini si svolgeranno in diverse città europee, tra cui Plovdiv (Bulgaria), Clonakilty (Irlanda), Bilbao, Fuerteventura, Saragozza e Siviglia (Spagna).“L’alta partecipazione dimostra quanto queste opportunità siano fondamentali per i nostri giovani”, ha dichiarato Marco Morbidelli, Presidente della Fondazione Arezzo Innovazione.