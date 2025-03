Terzotemponapoli.com - Eranio: Napoli-Milan, Politano, Conte e il Futuro del Calcio

Stefano, ex calciatore del, ha rilasciato importanti dichiarazioni in diretta a Radio Punto Nuovo durante il programma “Punto Nuovo Sport”. Con la sua esperienza da grande protagonista nel mondo delha analizzato la sfida, ha parlato di alcuni giocatori e ha riflettuto suldi allenatori di spicco come Antonioe Gian Piero Gasperini.su: Un’Incontro Imprevedibileha aperto la sua intervista commentando la partita, un incontro che si preannuncia carico di imprevedibilità. “Già ilè una squadra pazza, poi si rientra dalla sosta con tanti nazionali in campo”, ha spiegato l’ex centrocampista. La sfida si complica ulteriormente, secondo lui, a causa dei viaggi e della stanchezza dei giocatori che sono stati impegnati con le rispettive nazionali nelle settimane precedenti.