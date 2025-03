Terzotemponapoli.com - Eranio: “Napoli-Milan imprevedibile. Spero che Conte possa vincere lo Scudetto”

In diretta a Radio Punto Nuovo è intervenuto Stefano, ex calciatore del. Queste le sue parole: “sarà davvero. Già ilè una squadra pazza, poi si rientra dalla sosta con tanti nazionale in campo. L’ostacolo più grande è capire come sta chi ha viaggiato nel corso di queste due settimane. I rossoneri sono una mina vagante, sulla carta ha qualità da prime in classifica. Speriamo sia una bella partita, molto piacevole. Per rosa, ilè secondo solo al, ma non basta. Guardate il, che è molto più squadra ed è seconda quasi per sfortuna negli ultimi risultati. I rossoneri hanno vinto col Como, ma con una sofferenza quasi inspiegabile.si rivede in Politano? Per certi versi sì, anche se io nascevo centrocampista centrale.