Equitazione: Italia, prime indicazioni verso il Piazza di Siena

Aldi2025, famosissimo concorso equestre di salto ostacoli che si tiene ogni anno a Roma, mancano poco meno di due mesi, eppure in casainiziano ad arrivare le.Dopo aver difeso i colori azzurri nella seconda tappa della League of Nations a Ocala, negli Stati Uniti infatti, il quartetto formato da Lorenzo De Luca, Giulia Martinengo Marquet, Giacomo Casadei e Piergiorgio Bucci si ripresenterà, in maniera individuale, al via dell’Open Grand Prix di Wellington, sempre in America.L’occasione sarà quello della prima tappa delle Rolex Series, stesso circuito deldi. Che lo staff tecnico abbia già individuato i suoi binomi per la Coppa delle Nazioni del classico venerdì pomeriggio capitolino?La risposta arriverà nel giro di qualche settimana. A Ocala l’è arrivata al 7° posto riuscendo ad aggiustare il tiro dopo un pessimo primo giro.