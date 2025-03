Internews24.com - Enzo Fernandez e la dedica a Lautaro Martinez: «Ho parlato con lui e gli ho detto questa cosa»

di Redazionespiega lafatta adopo il gol nelle qualificazioni ai Mondiali 2026L’Argentina, già qualificata per la Coppa del Mondo 2026, ha battuto il Brasile per 4-1 in un derby sudamericano allo stadio Monumental di Buenos Aires, nella 14a giornata del torneo premondiale. Julian Alvarez (4),(12), Alexis Mac Allister (37) e Giuliano Simeone (71) hanno segnato i gol dell’albiceleste.Fernandes si è poi lasciato andare a unaper il capitano dell‘Inter.LA SPIEGAZIONE – «Hoconprima della partita, è stato lui a parlarmi per primo, abbiamo chiacchierato un po’ e niente, gli hoche se avessi segnato un gol, lo avreito a lui e che avreianche a Julián dirgliene uno.