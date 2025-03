Notizieaudaci.it - Enrico Brignano lascia la conferenza stampa di Lol: la mamma si aggrava e muore

Leggi su Notizieaudaci.it

Gravissimo lutto per l’attore. Era stato costretto are improvvisamente ladi presentazione di LOL – Chi Ride è Fuori, al quale partecipa con la moglie Flora Canto, per il peggioramento delle condizioni di salute della madre la mattina di lunedì 24 marzo. La dedica diperAnnaha dedicato un commosso post aAnna su Instagram. “Ciao. ora puoi volare in alto, sappi che il nostro amore per te è infinito. vai e raggiungi papà che sarà sulla porta ad aspettarti. Veglia su di noi e illumina il nostro cammino. Ti amiamo tanto.” Così l’attore ha annunciato sui social la morte della89enne Anna. Sotto il post, tanti messaggi di condoglianze di colleghi dell’attore e personaggi del mondo dello spettacolo.