Iltempo.it - Ennesimo buco nell'acqua della sinistra: respinta la sfiducia al ministro Nordio

L'AulaCamera ha bocciato la mozione delle opposizioni dialGiustizia, Carlo, sul caso Almasri, con 215 voto contrari. 119 sono invece stati i sì alla richiesta e nessun astenuto. Gli esponenti di Azione non hanno partecipato al voto. Il testo respinto a Montecitorio,a richiesta di dimissioni, ricordava come «ilGiustizia, non dando seguito alla richiesta di mandato d'arrestoCorte penale internazionale» nei confronti del generale Almasri «si è posto in aperto contrasto con il dettato costituzionale di cui all'articolo 10 che impone il rispetto delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute e dei trattati, nonché con le leggi italiane, quale la legge n. 237 del 2012, il cui mancato rispetto è stato addirittura rivendicato orgogliosamente innanzi alle Camere».