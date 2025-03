Formiche.net - Energia, industria, difesa. Gli intrecci sulle terre rare su cui lavorano Roma e Bruxelles

Leaccanto alla capacità di processarle: è contenuto tutto in questo assunto il ragionamento sul futuro geopolitico ele da tempo all’attenzione dei decisori. La Commissione europea è giunta ad una prima fase operativa, con il varo di 47 progetti strategici (4 in Italia) per trasformare una volta per tutte le politiche legate alle materie strategiche in chiave davvero autonoma. L’obiettivo è quello di ridurre le dipendenze da fonti esterne e al contempo di rafforzare le cosiddette catene del valore. Accanto a questa iniziativa si sta sviluppando il dibattito sul come proseguire nell’immediato futuro, ovvero con provvedimenti paralleli (il ministro Adolfo Urso ha chiesto ieri la riapertura delle miniere delle materie prime critiche) per realizzare chip, semiconduttori, pannelli solari, impianti eolici, ovvero tutto ciò che è direttamente collegato al dossier energetico/green.