Liberoquotidiano.it - Energia: con il supporto di Enel nasce la configurazione Cer “Borgoluce”, a misura di sito Unesco

Leggi su Liberoquotidiano.it

all'interno del territoriodel Prosecco DOCG un'eccellenza italiana riconosciuta in tutto il mondo, laCER (Comunità Energetica Rinnovabile) “” una nuova realtà che, grazie aldi, consente ad un luogo unico come quello delle colline di Conegliano e Valdobbiadene di fare un ulteriore passo nel percorso di transizione energetica. La cerimonia di inaugurazione si è svolta oggi, presso le Cantine a Susegana (TV), alla presenza, tra gli altri, di Lodovico Giustiniani, Presidente di Confagricoltura Veneto e AD diSoc.Agricola; Marco Gazzino, Head of Energy Communities Italy die Nicola Gherardi, componente della Giunta Esecutiva di Confagricoltura Nazionale. La Comunità Energetica, che accoglie al suo interno l'impianto realizzato presso l'azienda del territorio, punta sulle energie pulite per condividere con i membri aderenti il beneficio economico legato all'autoconsumata virtualmente all'interno della CER, grazie agli incentivi statali messi a disposizione dal GSE.