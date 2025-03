Biccy.it - Emma Muscat incinta, chi è il suo fidanzato Kurt Galea

Dopo aver annunciato il suo nuovo singolo,stamani in un’intervista rilasciata a Chi ha rivelato di essere. L’ex cantante di Amici e il suo compagnodiventeranno presto genitori, ma di questo ragazzo non si sa molto, due anni fa a Verissimo però la ragazza ha speso delle bellissime parole per il compagno.“Se c’è qualcuno nella mia vita? Sì, sicuramente, sono molto innamorata del mio ragazzo, si chiama, è maltese, è un’anima pura e lo amo tantissimo, lui è davvero una bellissima persona, mi sostiene tantissimo in tutto quello che faccio e quando stiamo insieme rido, mi dà tanta gioia. Sono contenta del nostro legame. Lui è stato la mia luce in un momento veramente difficile della mia vita. Era una situazione non facile, ero stata lasciata e avevo altre cose particolari oltre il cuore a pezzi.