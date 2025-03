Velvetgossip.it - Emma Muscat in attesa: scopri il fidanzato Kurt Galea e la loro storia d’amore

Il mondo del gossip è in fermento dopo l’annuncio di, che ha rivelato di essere indi un bambino durante un’intervista rilasciata a Chi. L’ex concorrente di Amici, il talent show di Canale 5, ha condiviso la sua gioia per questa nuova avventura che la attende insieme al suo compagno. Ma chi è realmente, il giovane maltese che ha rapito il cuore della cantante?: una carriera in ascesa, classe 1999, è diventata famosa nel 2018 grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Da allora, ha continuato a costruire una carriera musicale di successo, pubblicando singoli che hanno scalato le classifiche e affermandosi come una delle giovani promesse della musica italiana. Recentemente, ha anche lanciato un nuovo singolo, che ha suscitato grande interesse tra i fan, ma è stata la notizia della sua gravidanza a rubare la scena.