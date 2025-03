Dilei.it - Emma Muscat è incinta: “Un diamante cresce dentro di me”

La cantante malteseha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio e lo ha fatto nel modo più dolce possibile, condividendo su Instagram alcuni scatti che la ritraggono in tutto il suo splendore col pancione in bella vista. Presente al suo fianco anche il compagno Kurt Galea, padre del bambino (o bambina) che, come lei stessa ha spiegato in un’intervista, è un uomo lontano dal mondo dello spettacolo.L’annuncio della gravidanza su Instagram“Sento la vita nei tuoi battiti. Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Undi me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto!”. Con queste parole, a corredo dei dolci scatti condivisi su Instagram, la cantanteha dato il lieto annuncio, aggiungendosi così alla lista di future mamme VIP del 2025.