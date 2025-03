Metropolitanmagazine.it - Emma Muscat è in dolce attesa: l’annuncio della cantante maltese

È inla: lo ha annunciato lei stessa in un post Instagram, dove è ritratta insieme al suo compagno Kurt, con il quale sta dal 2019. Ancora non è stato reso noto il sesso del nascituro, ma sappiamo, come lei stessa afferma, che nascerà ad agosto.è incinta: “Il nostro piccolo miracolo”«“Sento la vita nei tuoi battiti.” Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine. Un diamante cresce con me. Il nostro piccolo miracolo arriva ad agosto!». Nella foto conc’è anche Kurt Galea, suo compagno dal 2019. Di lui sappiamo solo che non sappiamo niente: ben lontano dal mondo dello spettacolo, ha conquistato il cuore25enne ex concorrente di Amici 18 dopo l’incontro in un beach club a Malta.