Emma Muscat diventa mamma

Leggi su Corrieretoscano.it

, la cantante e influencer maltese che ha conquistato il cuore di molti con la sua voce e il suo talento, è ora pronta ad affrontare una nuova e emozionante avventura: quella della maternità.nasce il 27 novembre 1996 a Malta, e ha iniziato a farsi conoscere nel mondo della musica fin da giovane con la partecipazione a Amici di Maria De FilippiLa giovane artista ha recentemente annunciato, con grande felicità, di essere in dolce attesa. Un momento speciale che segna un nuovo capitolo della sua vita, lontano dai riflettori, ma non meno significativo.Il messaggio condiviso sui suoi social ha sorpreso i fan, che hanno accolto con affetto e felicità la notizia della sua gravidanza. In un post emozionante,ha scritto: “Ed è un battito che ci ha cambiato la vita, riempiendo i nostri cuori di gioia e gratitudine , un diamante cresce con me.