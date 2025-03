Emilio Notte il grande artista pugliese che visse e insegnò a Napoli | mostra alla Casa d’Aste Errico

Leggi su Ildenaro.it

Lapresenta il pomeriggio del giorno 28 marzo alle ore 17 una esposizione monografica dedicata all’(Ceglie Messapica, 30 gennaio 1891 –, 7 luglio 1982).di nascita ma «nomade» (come è stato definito dcritica) per tutta Italia, e influenzato nelle varie fasi della sua produzione dai diversi ambienti artistici con cui è venuto in contatto,ha attraversato tutte le maggiori avanguardie artistiche del Novecento, tanto nostrane che europee, passando dal Futurismo (di cui firmò il manifesto «Fondamento Lineare Geometrico» nel 1917 con Lucio Venna) al Cubismo e poi al Postimpressionismo, amando particolarmente Paul Cézanne.L’arrivò aappena quindicenne nel 1906 e, pur lasciandola poco più tardi per tornarvi oltre vent’anni dopo, subito percepì una certa armonia con la città che ebbe modo di ricordare poi per tutta la propria vita.