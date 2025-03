Ilrestodelcarlino.it - Emilio Furlani tra rigore e ricerca. Si riscopre un autore straordinario

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

FANOdi Anna MarchettiUna mostra per celebrare ": tra espressione e concetto": 90 le opere che saranno esposte alla Diana Art Gallery di Palazzo Bracci Pagani da sabato 29 marzo (inaugurazione alle 17,30) al 1° giugno 2025 per raccontare grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano uno degli artisti fanesi più rappresentativi del panorama pittorico locale e non solo, dai suoi esordi fino alla sua scomparsa 2001. La mostra, curata da Carlo Bruscia e Dante Piermattei, con il contributo di Riccardo Tonti Bandini che ha curato il testo critico sul catalogo, ripercorre la vita artistica di, attraverso le opere in possesso della Fondazione e di tutti quei collezionisti privati che hanno metterle a disposizione della città. Tra di esse alcuni ritratti di personaggi ben noti a Fano come lo stesso Bruscia e suo figlio Francesco, di Giancarlo Pucci insieme ai due figli ancora piccoli o i ritratti degli scrittori Luciano Anselmi e Gabriele Ghiandoni e degli artisti Valter Gambelli e Lorenzo Di Cecco.