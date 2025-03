Ilfattoquotidiano.it - Emergenza stipendi, Istat: più di un occupato su 10 a rischio povertà. Il 23% degli italiani in difficoltà

Il buon andamento dell’occupazione che il governo Meloni continua a rivendicare ha un lato oscuro: molti di quei posti prevedono retribuzioni così basse che i lavoratori arrivano a stento a fine mese. Non è una novità, come hanno confermato pochi giorni fa i dati diffusi pochi giorni fa dall’Organizzazione mondiale del lavoro, stando ai quali i salari reali in Italia sono calati più che in qualsiasi altro Paese del G20. Oggi dall’arriva un ulteriore tassello: lo scorso anno in Italia sono aumentati i lavoratori a. Nel rapporto su Condizioni di vita e reddito delle famiglie, l’istituto trova che la quota di occupati in quella condizione, che riguarda chi vive in famiglie con reddito netto sotto la soglia di, è salita dal 9,9% del 2023 al 10,3%.Più ingli uomini rispetto alle donne (8,3% contro 11,8%) nonostante queste ultime abbiano una maggiore probabilità di avere un lavoro a basso reddito: essendo spesso “seconde percettrici” nel nucleo familiare, la bassa retribuzione non si traduce necessariamente in undidi tutta la famiglia.