Emanuela Maccarani non confermata la federazione ginnastica straccia il contratto Ciclo finito dopo le accuse di abusi sulle Farfalle

Via dalla sedia di direttrice tecnica della Federto «all’unanimità»,non guiderà più le “” dellaritmica.il rinvio a giudizio coatto per presunti maltrattamenti alle atlete, deciso dal gip di Monza lo scorso 10 marzo, il presidente dellaAndrea Facci ha comunicato lo strappo definitivo con la ex ginnasta: «Prenderò io la direzione tecnica ad interim fino al 30 giugno». Ha poi annunciato la risoluzione delcon: «Riteniamo che ilsia esaurito. Ringraziamoper i suoi successi». Una scelta, ha spiegato Facci, presa «a prescindere dalle note vicende».La spiegazione di Facci e il nuovo bando per il procuratore federaleLa comunicazione ufficiosa alla diretta interessata era avvenuta già una settimana fa, lo scorso giovedì.