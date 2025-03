Amica.it - Ellen Pompeo, la nuova serie tv dopo 20 anni di “Grey’s Anatomy”

(askanews) –, l’attrice americana famosa nel mondo come la Meredith Grey di Grey’s Anatomy20nel medical drama tra i più visti di sempre si è lanciata in unaavventura. È nel cast di Good American Family,tv (da maggio su Disney +) che racconta la storia vera – da più punti di vista – di una ragazzina affetta da nanismo i cui genitori adottivi, lei interpreta la madre, si convincono che sia, in realtà, un’adulta.GUARDA LE FOTO, le foto in famiglia della (ex) star di Grey’s Anatomy Parlando della sua esperienza a Grey’s Anatomy,, 55, ha detto: «È una pagina importante da girare e sono felice che sia finita! Non voglio più rivisitare quel personaggio, ma sono molto felice di averlo fatto.