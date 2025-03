Juventusnews24.com - Elkann Juve, lettera agli azionisti di Exor ma si “dimentica” dei bianconeri! Non accadeva dal 2021: ecco cosa sta succedendo

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dima non cita i: tutti i dette il possibile motivo dell’assenzaSta facendo “rumore” laannualedida parte di John. Il CEO dell’Holding parla di Ferrari, Stellantis, Cnh, Philips, Clarivate e di altre società minori ma non cita la. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la mancata citazione più che l’indizio di un disimpegno potrebbe essere il gesto di un proprietario deluso dai risultati sicuramente non soddisfacenti deiin questa stagione. Di seguito un estratto delladell’anno scorso in cui veniva lodato Giuntoli e l’anno zero per iDELL’ANNO SCORSO – «La stagione 2023/24 è “l’anno zero” per lantus, in cui la società sta ponendo le basi per il suo ritorno, sia in campo che fuori.