Forlitoday.it - Elezioni, Insieme per Bertinoro presenta i candidati al Consiglio comunale

Leggi su Forlitoday.it

Sabato alle 11 alla Bocciofila Polisportiva Colonna a Capocolle, in via Bologna 290 la listapere il candidato sindaco Filippo Scogli presenteranno le candidate e ialper le prossimeamministrative del 25 e 26 maggio. "È per me una grande.