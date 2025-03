Lettera43.it - Elettra Lamborghini vicina alla conduzione de L’Ignoto su Rai 2?

potrebbe presto tornaredi un programma. Secondo rumors citati da DavideMaggio.it, la cantante ed ereditiera classe 1994 è in pole per guidare l’adventure game, previsto su Rai 2 per la prossima stagione autunnale. Le riprese dovrebbero iniziare in Calabria entro pochi giorni, anche se non ci sono ancora notizie ufficiali. L’artista, che nel 2025 ha calcato il palco del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, prenderebbe così il posto lasciato vacante da Simona Ventura che, sempre secondo il magazine, ha rinunciato per incompatibilità con altri due show, Citofonare Rai 2 e Che tempo che fa. Persi tratterebbe di un ritornodopo l’uscita da Only Fun su Nove, dove ha lasciato spazio a Belen Rodriguez.Simona Ventua (GettyImages).