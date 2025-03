Ilfattoquotidiano.it - Eduardo De Filippo continua ad essere una presenza viva nella scena italiana

A oltre quarant’anni dalla sua scomparsa,De(1900-1984)aduna. Anzi, negli ultimi tempi sembra che l’interesse nei suoi confronti sia addirittura aumentato, se consideriamo il numero e non di rado anche il valore delle riproposte teatrali, televisive e cinematografiche che lo hanno riguardato. Per limitarmi alle prime, si va, ad esempio, da Antonio Latella (Natale in casa Cupiello, 2014) a Mario Martone (Il sindaco del rione Sanità, 2017), da Toni Servillo (Le voci di dentro, 2013) a Carlo Cecchi (Sik Sik, l’artefice magico e Dolore sotto chiave, 2022), agli “omaggi” di Enzo Moscato (Ta-kai-ta, 2012 e sgg.) e Lino Musella (Tavola tavola, chiodo chiodo, 2021).Eppure, per molto il tempo, il suo rapporto con il teatro italiano non è stato facile, anche e soprattutto a Napoli, la sua città.