Edizioni BD & J-POP Manga a Giocomix 2025

Il weekend del 29 e 30 marzo negli spazi della Fiera di Cagliari torna, il più grande festival della Sardegna dedicato al fumetto e al gioco.BD; J-POPpartecipano con un proprio stand all’interno del Padiglione I e saranno tra i protagonisti della manifestazione con diversi autori in firma, eventi e una mostra esclusiva!All’interno del Padiglione T i visitatori avranno infatti la possibilità di accedere all’esposizione L’arte di DanDaDan, realizzata in collaborazione con J-POP, e ammirare le magnifiche tavole della seriedel momento!Oltre a tutte le ultimissime novità targate J-POP, sarà inoltre disponibile allo stand della casa editrice il primo volume di Rosen Garten Saga di Fujisakimori e Bakotsu Tonooka con l’esclusiva variant cover realizzata da Krisfits!L’artista e content creator sarà presente in fiera per incontrare i fan e firmare la copertina dei volumi.