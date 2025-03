Velvetgossip.it - Ed Westwick e Amy Jackson annunciano la nascita del loro primo figlio Oscar

Ed, noto per il suo iconico ruolo di Chuck Bass nella serie “Gossip Girl”, ha recentemente accolto il suo. L’attore britannico, insieme alla moglie Amy, ha annunciato ladel piccoloAlexander attraverso un post sui social media. I due, che si sono uniti in matrimonio nell’estate del 2024 in Italia, hanno condiviso con i follower le prime immagini del neonato.Il 25 marzo 2025, Ede Amyhanno pubblicato due fotografie in bianco e nero, accompagnate dalla didascalia: “Benvenuto al mondo ragazzino,Alexander”. Le congratulazioni sono arrivate da fan e colleghi, tra cui gli attori della serie che ha reso celebre.Il matrimonio di Ede AmyEde Amyhanno iniziato lastoria d’amore nel 2021, incontrandosi a un evento automobilistico a Silverstone, in Inghilterra.