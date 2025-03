Dayitalianews.com - Eclissi solare del 29 marzo: ecco cosa si vedrà dall’Italia

Occhi puntati al cielo il 29per assistere a un’affascinante. In Italia, il fenomeno sarà visibile solo parzialmente, con una copertura che supererà di poco il 10% e interesserà soprattutto il Nord del Paese. Aosta e Torino saranno le città più privilegiate per l’osservazione.Quando osservare l’Il massimo oscuramento del Sole in Italia si verificherà tra le 11:00 e le 13:00, con il picco intorno a mezzogiorno. Tuttavia, il fenomeno sarà appena percettibile nel Centro-Sud: a Roma, la copertura del discosarà soltanto del 2,38%.Procedendo verso Nord, il fenomeno diventerà più evidente: Bolognail 6,26% di copertura, Venezia il 6,39%, Genova l’8,81%. Le città con la maggiore percentuale di oscuramento saranno Milano (9,88%), Torino (11,18%) e Aosta (12,54%).