Tuttivip.it - “Ecco quanto guadagno al mese fuori”. Grande Fratello: Zeudi choc, svela a Chiara. “E come fai a vivere?”

Leggi su Tuttivip.it

Durante una conversazione notturna conCainelli nella Casa delDi Palma ha condiviso una realtà personale che ha sorpreso molti spettatori e fan: il suo reddito mensile medio si aggira intorno ai 500 euro. Un’ammissione che ha acceso i riflettori sulla sua difficile condizione economica e sulla precarietà del mondo dello spettacolo.“Le persone pensano che guadagni chissà, ma non è così”, ha dettocon sincerità. “Faccio la fotomodella, ma i lavori arrivano a intermittenza: oggi mi chiamano, poi magari passano venti giorni senza nulla. Capita unin cui2.000 euro, ma poi per altri mesi non entra proprio niente. In media vivo con 500 euro al”.La giovane gieffina ha raccontato di dover rinunciare spesso a piccole gioie quotidiane,una cena di sushi con gli amici: “Tu almeno esci ogni tanto, io invece mi privo quasi di tutto.