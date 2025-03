It.newsner.com - Ecco perché alcune inferriate per finestre hanno una sporgenza

Leggi su It.newsner.com

Vi è mai capitato di imbattervi incon delleche sembrano sporgere leggermente verso l’esterno?Vi sarete chiesti a cosa servano queste curve sporgenti: sono solo ornamentali ouno scopo specifico?Facciamo un tuffo nel mondo delledelle, in particolare di quelle che presentano un’intrigante caratteristica nota come “pancia”.Scopo delleperLesono utilizzate da secoli per aggiungere un ulteriore livello di protezione a case ed edifici. La loro funzione principale è quella di impedire agli intrusi di accedere facilmente alle, rendendole una misura di sicurezza pratica, secondo House Logic. Tuttavia, non tutte lesono uguali.sono caratterizzate da un design interessante: la ”pancia”, o