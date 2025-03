Iodonna.it - Ecco come acquistare i biglietti per le due imperdibili date

A sette anni di distanza dal suo ultimo concerto in Italia, Lady Gaga ha da pochissimo annunciato il suo ritorno con il The Mayhem Ball 2025, il tour che la vedrà esibirsi a Milano con due appuntamenti all’Unipol Forum il 19 e il 20 ottobre. Il tour partirà il 16 luglio a Las Vegas e toccherà tutte le più importanti città del mondo. Da New York a Londra fino, per l’appunto, nella città meneghina. Lady Gaga all’after party del Saturday Night Live: piume e body scintillant per un look fuori dagli schemi X Leggi anche › Tutte le sfumature di rosso di Lady Gaga, star di “Joker: Folie à deux” Lady Gaga in concerto a Milano a ottobre:Per quanto riguarda la caccia aiper i due concerti, Live Nation – che organizza il tour della popstar – ha comunicato che i titolari di carta Mastercard avranno accesso prioritario aia partire dalle ore 12:00 di lunedì 31 marzo fino alle ore 22:00 di mercoledì 2 aprile.