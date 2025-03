Sport.quotidiano.net - Eccellenza femminile. Aquilotte travolte dalla vicecapolista. Pesano le assenze di Baldini e Berti

VADO 6 SPEZIA 0 VADO: Viglietti; Cesarini (70’ Danese), De Luca; Cerruti, Bernat, Fancellu (61’ Grabowska); Simeoni (75’ Lagasio), Iezzi (61’ Patrone), Ghidetti, Lecce, Branca (81’ Bruzzone). (A disp. Bernardi). All. Galliano. SPEZIA: Iaccarino; Molinari, Pieri; Colaiacomo, Nellini, Scarascia; Ordura, Bernardi, Mori, Chilosi, Basso. (A disp. Vené, Vannucci, Argentato, Tedesco, Simonelli). All. Foschi. Arbitro: Mammi di Savona Reti: 15’ e 27’ Branca, 43’ Iezzi, 55’ Ghidetti, 67’ Branca, 74’ Simeoni. VADO – Niente da fare per lenella trasferta sul campo della vicepolista Vado: troppo forti le rivierasche in un match in cui hanno pesato molto anche ledinelle file dello Spezia. Il portiere di casa Viglietti blocca un paio di tiri di Bernardi e un’incursione di Mori.