E3 Saxo Classic 2025: il percorso ai raggi X. Ganna sfida il duo Van Der Poel-Van Aert

Continua la stagione delle grandihe del. Nord. Si corre venerdì 28 marzo l’edizione numero 67 della E3, corsa di un giorno, ormai appuntamento fisso della primavera WorldTour de pavé, che parte e arriva ad Harelbeke. La gara può tranquillamente essere considerata una prova generale per tutti quei corridori che nutrono ambizioni in vista del Giro delle Fiandre in programma domenica 06 Aprile.Il tracciato di 208,8 chilometri ne propone 13 in pavé, caratterizzati da 17 muri per un dislivello complessivo di 2800 metri. Il Katterberg, prima difficoltà di giornata, si trova dopo poco più di 30 chilometri di corsa, le altre 16 ascese sono racchiuse in un centinaio di chilometri, tra La Houppe e il Tiegemberg. Quando i corridori arriveranno sulla vetta dell’ultimo muro mancheranno 20 chilometri dalla conclusione della gara.