Ilrestodelcarlino.it - È virale l’inno del baby rapper contro i bulli

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ricki Ercidy: oltre 23mila visualizzazioni in quattro giorni per Insulti, il brano della star 13enne medicinese. Il 14 marzo è uscito sulle principali piattaforme digitali il video ufficiale Insulti, un brano potente e incisivoilsmo, scritto e prodotto da Rick Ercidy. In soli quattro giorni, il video ha superato le 23mila visualizzazioni, confermando il grande impatto emotivo e sociale del messaggio trasmesso dall’artista. Dietro questo talento si cela Riccardo Callegari, giovanedi 13 anni che aveva già conquistato il cuore del pubblico e del coach Clementino a The Voice Kids 3; dimostrato il suo grande talento e capacità vocale nel freestyle, improvvisato durante la serata, in duetto con Clementino. Inoltre, La sua incredibile performance di Lose Yourself di Eminem gli ha garantito il super pass per la finale, posizionandosi dopo tra i quattro super finalisti dello show.