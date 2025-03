È scappato in confessionale Grande Fratello crollo choc di Lorenzo | è scoppiato in lacrime

Leggi su Caffeinamagazine.it

inaspettato e improvviso di. Il concorrente è entrato ined ha iniziato a piangere. Lunedì scorso la sua fidanzata Shaila ha lasciato il gioco, con qualche recriminazione di troppo nonostante i toni concilianti post eliminazione. Appena uscita dalla Casa, infatti, così si era rivolta al pubblico ringraziando e dicendo di essere felice del risultato raggiunto.>>“Metà della pensione per Zeudi”., la scopertaa poco dalla finalissima: cosa è saltato fuori. Pazzesco, mai successa una cosa cosìTornando a, è entrato inincon una lettera in mano. Lettera su cui ha scritto: “A volte il destino è imprevedibile e per me tu Shaila hai sempre vinto, sei il mioe io voglio vincere per noi due.