Ilnapolista.it - È Sartori il vero fuoriclasse del Bologna: è per distacco il miglior dirigente del calcio italiano

Leggi su Ilnapolista.it

il: è perildelitaliaLo scorso anno quasi tutti a incensare e lodare ildel tecnico italo-brasiliano Thiago Motta, approdato nell’estate 2024 sulla panchina della Juventus salvo poi essere esonerato a nove gare dal termine del campionato dopo essere riuscito nell’incredibile impresa di far giocare i bianconeri addirittura peggio del tanto vituperato Allegri, dopo essere stato eliminato in semifinale di Supercoppa Italiana dal Milan (con l’allenatore portoghese Sergio Conceição che era arrivato sulla panchina dei rossoneri appena qualche giorno prima.), essere eliminato ai rigori in Coppa Italia dall’Empoli, essere eliminato ai play-off di Champions League dai tutt’altro che irresistibili olandesi del Psv Eindhoven (che ai successivi ottavi di finale sono stati letteralmente presi a pallonate dall’Arsenal) e aver subito ben sette reti in appena sei giorni da Atalanta (in casa) e Fiorentina, senza calciare praticamente mai in porta.