Tuttivip.it - “È lei la quinta finalista”. Grande Fratello, lotta pazzesca tra Mavi e Chiara: chissà come la prenderà

Mancano pochi giorni alla finale dele resta da scoprire chi sarà il quinto concorrente a guadagnarsi un posto tra i finalisti. La scelta è affidata al televoto, ancora aperto, tra Mariavittoria Minghetti eCainelli. Insieme a loro, sono già sicuri della finale Lorenzo, Zeudi, Jessica e Helena, dopo le eliminazioni della semifinale.Secondo alcune rilevazioni online non ufficiali, Mariavittoria sembrerebbe nettamente favorita. Le percentuali raccolte la vedono in netto vantaggio, con un ampio margine su. Va però ricordato che questi sondaggi non hanno alcun valore ufficiale e il risultato definitivo sarà determinato solo dai voti del pubblico.Durante la semifinale del 24 marzo non sono mancati i colpi di scena. Shaila Gatta, che puntava apertamente alla finale, è stata eliminata, permettendo invece a Helena di accedervi.