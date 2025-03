Lanazione.it - E le corsie restano una vera città delle donne

Una direzione aziendale tutta in rosa. Lo ha annunciato il direttore generale Marco Torre. Dal 31 marzo alla direzione sanitaria della Asl Sud Est sale Barbara Innocenti. Biancamaria Rossi al timone della direzione amministrativa e Patrizia Castellucci resta alla alla guida dei servizi sociali. Vianella Agostinelli è leader del dipartimento infermieristico e Ostetrico della Sud Est. Professioniste nella stanza dei bottoni. Nomine che ancora una volta dimostrano quanto l’Azienda sanitaria punti molto su professionalità femminili. E i dati lo confermano. La percentuale diresponsabili di una o più unità organizzative supera il benchmark di riferimento nazionale fissato al 40%. In tutta la Asl Sud est, leresponsabili di strutture complesse sono il 43%, dato che, prendendo in considerazione tutti gli incarichi di responsabilità (strutture semplici, uffici) sale al 58,8%.