È andata così purtroppo Grande Fratello Tommaso e MaVi sono agli sgoccioli?

Solo pochi giorni fasi era commossa vedendo un aereo mandato dasopra la casa del. C’era testimoniato l’amore del ragazzo e lei era crollata in lacrime. Adesso le carte sembrano essere cambiate. Dopo l’uscita dal GFaveva detto: “Va benecontento sia rimasta. Cosa farò adesso? Mi godrò la libertà che mi è mancata in tutto questo tempo. Se torno subito al lavoro?”.>>“Fuori io e Helena. Abbiamo deciso”. Javier dopo il: non se lo tiene più“Non credo,stato fermo tanti mesi, posso aspettare un po’ per riprendermi. Ora voglio recuperare un po’ e rilassarmi e poi ricomincerò tutto”. Sullo stato d’animo, sereno, di, aveva parlato anche il papà: “Io ero lì quando è uscito, era tranquillo. Cosa ci siamo detti durante il viaggio? Più che altro, ci siamo abbracciati”, ha detto al Corriere di Siena.