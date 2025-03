Justcalcio.com - Dybala opera con successo e la riabilitazione inizierà a Roma

2025-03-25 21:38:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca:L’argentino Paulo, giocatore di, ha sottoposto conun’zione nel tendine semitenndoso della coscia sinistraquesto lo lascerà fuori il resto della stagione ela suanella capitale italiana.“L’intervento chirurgico a cui è stato sottoposto oggi il calciatore Pauloè stato un. Nei prossimi giorni Paolola suaa Trigoria (città sportiva di) “, ha detto il club in una nota.L’attaccante disi siede con un marchio per analizzare il duello di Europa League contro Athletic Club.riconosce anche di aver parlato molto dello stadio di San Mamés.L’infortunio subì il “gioiello” contro Cagliari il 16 marzo, causato da un gesto brusco quando si fa un passo con un tallonelo ha costretto a farlo Lascia il campo tra le lacrime Solo 11 minuti dopo essere entrati nel campo come sostituto, in 64.