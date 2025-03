Sololaroma.it - Dybala atterrato a Ciampino, ora la riabilitazione: “Rientro a settembre? Non lo so”

Leggi su Sololaroma.it

In una pausa Nazionali decisamente concitata per la Roma, il focus sta rapidamente tornando verso la prima dei 9 confronti che chiuderanno la stagione, con la speranza di un 4° posto finale insperato fino a poco tempo fa. Al Via del Mare c’è il Lecce ad attendere i giallorossi, che dovranno invece aspettare la sfida successiva contro la Juventus, datata 6 aprile, per riabbracciare Paulo. Solo da spettatore ovviamente, ma la Joya sarà presente all’Olimpico contro la sua ex squadra per sostenere i compagni, dopo l’operazione al tendine semitendinoso della coscia sinistra.L’intervento, svoltosi alla Fortius Clinic di Londra del dottor Andy Williams, è perfettamente riuscito, con il giocatore che salterà il resto della stagione per ripresentarsi l’anno prossimo nella forma migliore possibile.