Tpi.it - Duecentomila euro per trascorrere 5 giorni con George Clooney e la moglie Amal sul lago di Como

Leggi su Tpi.it

Sedici, ricchissime persone, avranno la possibilità dicinquein compagnia die di sua, suldi. Non si tratta di una trovata pubblicitaria ma bensì di una raccolta fondi benefica per laFoundation for Justice, una fondazione che si occupa di fornire assistenza legale gratuita per difendere le vittime di crimini di guerra, minoranze, giornalisti e i diritti delle donne.Come spiega La Repubblica, i sedici fortunati verranno scelti in base alle loro donazioni. Questi dovranno pagare 16milaa persona a cui vanno aggiunti almeno 60miladi donazioni per un totale di circa 220mila. Gli ospiti soggiorneranno all’hotel di lusso Passalacqua Hotel di Moltrasio e avranno la possibilità di prendere parte a una festa nella celebre villa dell’attore di Hollywood che si trova suldi