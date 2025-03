Duecento ricette di pasta regionali tracciate da Unione Italiana Food

Leggi su Corrieretoscano.it

L’amore degli italiani per laè un legame che affonda le radici nella cultura, nella tradizione e nella quotidianità. Non si tratta solo di un piatto, ma di un vero e proprio di simbolo di identità nazionale, capace di unire famiglie, amici e generazioni. Di qualsiasi forma ed in qualsiasi salsa, laè da sempre e sempre sarà il cibo preferito degli italiani, tanto che l‘ha incoronato gli italiani come il popolo che consuma piùpro-capite annualmente (23 chili).Innumerevoli sono lecon cui gli italiani giornalmente mangiano lae tracciarle tutte è pressochè impossibile.Nonostante ciò l’ci ha provato: ha creato il censimento dei 200 piatti di. Dalla celebresiciliana, come i busiati e i cavatelli, che si preparano con il grano duro tipico dell’isola, ai classici romani come cacio e pepe o amatriciana, ogni piatto è legato a un territorio, a una cultura e a una comunità.